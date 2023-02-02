"Аякс" объявил о назначении нового главного тренера

Пресс-служба амстердамского “Аякса” на официальном сайте объявила о назначении Джона Хейтинги на пост главного тренера.

Специалист подписал с голландским клубом контракт до лета 2023 года. На этом посту он сменил Альфреда Схройдера, который был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

“Аякс”, набрав в 19 турах 37 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

39-летний Хейтинга в бытность футболистом выступал за “Аякс” на протяжении восьми сезонов. С 2016 года он работает в системе клуба.

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