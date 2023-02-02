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"Реал" уверенно выиграл в чемпионате Испании

Новости футбола Сегодня, 17:06
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании “Реал” на своем поле обыграл “Валенсию” со счетом 2:0.

Победу королевскому клубу принесли голы Марко Асенсио и Винисиуса Жуниора.

“Реал”, набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Валенсия” с 20 очками осталась на 14-й позиции.

“Реал" – “Валенсия” - 2:0 (0:0)
Голы: Асенсио, 52 - 1:0, Винисиус Жуниор, 54 - 2:0

“Реал”: Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао (Карвахаль, 36), Камавинга, Модрич (Вальверде, 66), Кроос (Тчуамени, 66), Себальос, Бензема (Родриго, 60), Асенсио, Винисиус Жуниор.

“Валенсия”: Мамардашвили, Фулькье, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Гильямон, Алмейда (Мориба, 70), Муса (Джемерт, 75), Кастильехо (Маркос Андре, 58), Кавани (Франсиско Перес, 75), Лино (Тони Лато, 70).

Удаление: Габриэл Паулиста (72).

Не пропустите: "Реал" решил избавиться от опытного нападающего.

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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