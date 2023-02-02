Суд вынес приговор Гринвуду, который обвинялся в изнасиловании

Королевская прокуратура Британии вынесла приговор нападающему “Манчестер Юнайтед” Мэйсону Гринвуду, который обвинялся в изнасиловании, сообщает Metro.

По сведениям источника, футболист был полностью оправдан и больше не подлежит криминальному преследованию. Таким образом, форвард в ближайшее время вернется в состав манкунианцев. Гринвуд был арестован в январе 2021 года, некоторое время провел под стражей, а затем был выпущен под залог.

21-летний Гринвуд является воспитанником “Манчестер Юнайтед”. Всего он провел за клуб 129 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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