Суд вынес приговор Гринвуду, который обвинялся в изнасиловании
Новости футбола Сегодня, 12:14
Фото: инстаграм Мэйсона Гринвуда/Автор неизвестен
Королевская прокуратура Британии вынесла приговор нападающему “Манчестер Юнайтед” Мэйсону Гринвуду, который обвинялся в изнасиловании, сообщает Metro.
По сведениям источника, футболист был полностью оправдан и больше не подлежит криминальному преследованию. Таким образом, форвард в ближайшее время вернется в состав манкунианцев. Гринвуд был арестован в январе 2021 года, некоторое время провел под стражей, а затем был выпущен под залог.
21-летний Гринвуд является воспитанником “Манчестер Юнайтед”. Всего он провел за клуб 129 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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