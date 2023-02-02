В "Аль-Насре" оценили адаптацию Криштиану Роналду

В “Аль-Насре” признаются, что португалец Криштиану Роналду отлично адаптировался в команде.

Напомним, что в саудовский клуб звездный футболист перебрался 30 декабря после расторжения контракта с “Манчестер Юнайтед”.

Как пишет The Athletic, никто из тренеров или футболистов не имеет вопросов к Роналду.

При этом в руководстве клуба говорят, что ценят профессионализм футболиста и его положительное влияние в раздевалке.

На данный момент Роналду сыграл в двух матчах за “Аль-Наср”, но результативными действиями в них не отметился.