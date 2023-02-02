Иско может перейти в клуб АПЛ

“Эвертон” проявляет интерес к испанскому полузащитнику Иско, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста, который является свободным агентом. Таким образом, он может перейти в новый клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что хавбек был близок к переходу в “Унион”, но трансфер сорвался.

В первой половине нынешнего сезона 30-летний Иско выступал за “Севилью”, провел 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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