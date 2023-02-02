Главная Новости Иско может перейти в клуб АПЛ

Иско может перейти в клуб АПЛ

Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Иско/Автор неизвестен Фото: инстаграм Иско/Автор неизвестен

“Эвертон” проявляет интерес к испанскому полузащитнику Иско, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста, который является свободным агентом. Таким образом, он может перейти в новый клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что хавбек был близок к переходу в “Унион”, но трансфер сорвался.

В первой половине нынешнего сезона 30-летний Иско выступал за “Севилью”, провел 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Юрист Леау высказался о будущем форварда в "Милане".

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Эвертон Премьер-лига Англия
Популярные новости
Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 14:42 "Ливерпуль" назвал ПСЖ цену на Салаха
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:10 Месси побил рекорд Роналду
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:02 Месси помог ПСЖ одержать гостевую победу в Лиге 1
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:58 "Барселона" одержала непростую победу в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:43 "Бавария" одержала разгромную победу в Кубке Германии
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:42 Мбаппе очень хочет перейти в "Реал"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:42 "Бавария" помешала Шкриньяру перейти в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 15:30 Главный тренер "Челси" высказался о срыве перехода Зиеша в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 15:15 Нуньес назвал свою проблему в "Ливерпуле" Новости футбола Сегодня, 14:55 Иско может перейти в клуб АПЛ Новости футбола Сегодня, 14:42 "Ливерпуль" назвал ПСЖ цену на Салаха Новости футбола Сегодня, 14:30 Ветеран "Барселоны" отказывается продлевать контракт с клубом Новости футбола Сегодня, 14:15 Погба получил очередную травму Новости футбола Сегодня, 13:55 "Аякс" объявил о назначении нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 13:42 В "Челси" приняли решение по 38-летнему Тьяго Силве Новости футбола Сегодня, 13:30 Чемпион Турции нацелился на форварда киевского "Динамо"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 03 фев 2023 Прогноз на матч Аугсбург - Байер 3 февраля 2023 года Футбол 03 фев 2023 Прогноз на матч Челси - Фулхэм 3 февраля 2023 года Футбол 04 фев 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 4 февраля 2023 года Футбол 04 фев 2023 Прогноз на матч Ньюкасл - Вест Хэм 4 февраля 2023 года