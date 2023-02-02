"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии
Новости футбола Сегодня, 17:10
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче ¼ финала Кубка Италии туринский “Ювентус” на своем поле обыграл римский “Лацио” со счетом 1:0 и вышел в полуфинал.
Победу хозяевам принес гол Бремера.
В ½ финала “Ювентус” сыграет с “Интером”.
“Ювентус” – “Лацио” - 1:0 (1:0)
Гол: Бремер, 44 - 1:0
“Ювентус”: Перин, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Куадрадо (Де Шильо, 88), Костич, Рабьо, Локателли, Фаджоли (Миретти, 64), Влахович (Кин, 63), Кьеза (Ди Мария, 78).
“Лацио”: Луиш Машимиану, Габаррон, Романьоли (Казале, 78), Марушич, Луис Альберто (Башич, 74), Весино (Милинкович-Савич, 59), Катальди (Маркос Антонио, 74), Ладзари, Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле (Педро, 46).
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