Нападающий “Барселоны” и сборной Польши Роберт Левандовски подал в суд на своего бывшего агента Цезари Кухарски, сообщает Fakt.

По сведениям источника, футболист обвиняет Кухарски, с которым он работал с 2010 по 2018 год, в шантаже. Форвард предоставил суду аудиодоказательства. Агент отрицает обвинения и в свою очередь обвиняет Левандовски в том, что тот перечислял деньги со счетов их компании без ведома Кухарски.

В нынешнем сезоне 34-летний Левандовски провел за “Барселону” 25 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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