Юрист Леау высказался о будущем форварда в "Милане"

Тед Димвула, юрист португальского нападающего “Милана” Рафаэла Леау, рассказал о процессе переговоров с клубом о продлении контракта.

“О Леау появляется много неправдоподобной информации, особенно в итальянской прессе. У них одна цель - паразитировать на приватном и профессиональном диалоге, который мы ведем с клубом. Сейчас мы ищем наилучшее решение для всех сторон. Приоритет Леау не изменился, он хочет остаться в ”Милане". Рафаэл намерен прогрессировать в клубе, который он любит. Мы отрицаем тот факт, что мы требовали снизить сумму отступных с целью перехода в другой клуб летом", - проиводит слова Димвулы журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за “Милан” 27 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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