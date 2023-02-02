Названы условия содержания Дани Алвеса в тюрьме

Бразильский заключенный рассказал, в каких условиях сидит в тюрьме легендарный футболист Дани Алвес.

“Алвес сидит в 13-м блоке вместе с моим другом Коутиньо. На дня начальник тюрьмы и его заместитель вывели Дани на спортивную площадку. Это было днем. Он ведет себя нормально. Ему не создавали особых условий и к нему нет особенного отношения. По нему видно, что ему очень скучно. Жизнь здесь очень скучна. Но он играет в футбол с парнями. Алвес - добрый и спокойный парень. У него просят автографы. Я удивлен”, - приводит слова заключенного Marca.

Напомним, что 39-летний Алвес обвиняется в изнасиловании. Ему грозит от четырех до 12 лет тюрьмы.

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