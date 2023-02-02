"Ливерпуль" назвал ПСЖ цену на Салаха

Нападающий “Ливерпуля” и сборной Египта Мохамед Салах может перейти в “Пари Сен-Жермен”, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Мерсисайдцы могут расстаться с игроком, но не менее, чем за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Салах провел за “Ливерпуль” 30 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Реал" решил избавиться от опытного нападающего.