Главные новости дня: 13 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 13 февраля.

В чемпионате Италии “Интер” не смог победить аутсайдера.

В чемпионате Англии “Ливерпуль” обыграл “Эвертон”.

"Челси" принял решение по главному тренеру.

Нападающий ПСЖ Неймар грубо критиковал одноклубников в матче чемпионата Франции.

В ПСЖ задумались о продаже Неймара.

Нападающий “Реала” Карим Бензема назвал лучших нападающих в истории.

Футболист "Зари" едва не умер во время тренировки.

Нападающий “Милана” Оливье Жиру определился со своим будущим в сборной Франции.

Американский бизнесмен Илон Маск может купить “Манчестер Юнайтед”.

ПСЖ объявил заявку на матч с "Баварией".

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