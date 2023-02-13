Главные новости дня: 13 февраля
Новости футбола Сегодня, 16:58
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 13 февраля.
В чемпионате Италии “Интер” не смог победить аутсайдера.
В чемпионате Англии “Ливерпуль” обыграл “Эвертон”.
"Челси" принял решение по главному тренеру.
Нападающий ПСЖ Неймар грубо критиковал одноклубников в матче чемпионата Франции.
В ПСЖ задумались о продаже Неймара.
Нападающий “Реала” Карим Бензема назвал лучших нападающих в истории.
Футболист "Зари" едва не умер во время тренировки.
Нападающий “Милана” Оливье Жиру определился со своим будущим в сборной Франции.
Американский бизнесмен Илон Маск может купить “Манчестер Юнайтед”.
ПСЖ объявил заявку на матч с "Баварией".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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