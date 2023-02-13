"Интер" не смог победить аутсайдера Серии А

В матче 22-го тура чемпионата Италии миланский “Интер” на выезде сыграл вничью с генуэзской “Сампдорией” со счетом 0:0.

“Интер”, набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. “Сампдория” с 11 очками осталась в зоне вылета на 19-й позиции.

“Сампдория” – “Интер” - 0:0

“Сампдория”: Аудеро, Дзаноли (Паолетти, 85), Нюйтинк, Мурильо, Амионе, Ауджелло, Джуричич (Ринкон, 72), Уинкс, Кюизанс (Сабири, 59), Габбьядини (Мурру, 72), Ламмерс (Куальярелла, 85).

“Интер”: Онана, Дармиан (Думфрис, 66), де Врей, Ачерби, Шкриньяр, Гозенс (Димарко, 46), Карбони, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Брозович, 66), Лукаку (Джеко, 66), Мартинес.

Не пропустите: "Реал" может купить нападающего "Ювентуса".