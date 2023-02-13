"Челси" принял решение по главному тренеру

Лондонский “Челси” не собирается увольнять главного тренера Грэма Поттера, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство английского клуба верит в потенциал тренера и готово дать ему несколько лет работы. В “Челси” сравнивают Поттера с наставником “Арсенала” Микелем Артетой, который сначала работал с клубом неудачно, но теперь команда лидирует в Премьер-лиге.

47-летний Поттер тренирует “Челси” с сентября 2022 года. Под его руководством лондонский клуб занимает девятое место в АПЛ, а в Лиге чемпионов дошел до 1/8 финала, где сыграет с дортмундской “Боруссией”.

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