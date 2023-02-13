Бензема назвал лучших нападающих в истории

Нападающий “Реала” Карим Бензема заявил, что он считает лучшими нападающими в истории бразильца Роналдо и француза Тьерри Анри.

“Я считаю лучшим нападающим Тьерри Анри. Он просто легенда! Хотя я вырос, наблюдая за игрой Роналду, лучшим для меня является Тьерри”, - приводит слова Бензема Telefoot.

Напомним, что Роналдо в составе сборной Бразилии дважды становился чемпионом мира. Также он два раза завоевал “Золотой мяч”. Анри со сборной Франции становился чемпионом мира и Европы.

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