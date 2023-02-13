Футболист "Зари" едва не умер во время тренировки

Защитник луганской “Зари” Олег Данченко едва не умер во время тренировки на сборе в Турции, сообщает “ТаТоТаке”.

По сведениям источника, у футболиста внезапно остановилось сердце и он пережил клиническую смерть. Игрока спасли австрийские врачи, которые смогли запустить его сердце с помощью дефибриллятора. Стоит отметить, что сердце украинца останавливалось три раза, но каждый раз его удавалось запустить. Сейчас он находится в реанимации. Пока что врачи не могут сказать, сможет ли он продолжить карьеру.

28-летний Данченко перешел в “Зарю” в январе 2022 года из АЕКа на правах аренды. Всего он провел за луганский клуб 17 матчей и отдал один голевой пас. Ранее играл за “Динамо” (Хмельницкий), “Черноморец”, “Шахтер”, а также несколько клубов из страны-террориста.

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