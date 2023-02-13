ПСЖ объявил заявку на матч с "Баварией"

Пресс-служба “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против “Баварии”.

В заявку попали нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе, которые восстановились после травм.

Полностью список игроков выглядит так:

Вратари: Доннарумма, Рико, Летелье.

Защитники: Хакими, Кимпембе, Рамос, Маркиньос, Бернат, Мендеш, Пембеле, Битшиабу.

Полузащитники: Верратти, Руис, Данилу, Витинья, Солер, Заир-Эмери, Гарби.

Нападающие: Мбаппе, Неймар, Месси, Экитике.

Матч ПСЖ - “Бавария” состоится 14 февраля.

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