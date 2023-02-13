"Ливерпуль" уверенно победил в дерби

В матче 23-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на своем поле обыграл “Эвертон” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Мохамеда Салаха и Коди Гакпо.

“Ливерпуль”, набрав 32 очка, вышел на девятое место в турнирной таблице Серии А. “Эвертон” с 18 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

“Ливерпуль” – “Эвертон” - 2:0 (1:0)

Голы: Салах, 36 - 1:0, Гакпо, 49 - 2:0

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Гомес, Робертсон, Байчетич, Хендерсон, Фабиньо, Салах, Гакпо, Нуньес (Диогу Жота, 70).

“Эвертон”: Пикфорд, Коулмэн, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе, Дукуре, Онана (Дэвис, 78), Макнил (Мопе, 78), Симмс (Грэй, 61), Ивоби.

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