ПСЖ может продать Неймара

Бразильский нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, руководство французского клуба рассматривает возможность продажи футболиста. Стоит отметить, что парижане хотели продать бразильца еще летом 2022 года, но тогда трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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