Илон Макс может купить английский топ-клуб

Американский бизнесмен Илон Маск может купить “Манчестер Юнайтед”, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, миллиардер планирует в течение недели сделать предложение о покупке владельцам английского клуба семейству Глейзеров. Ранее сообщалось, что они готовы продать манкунианцев за шесть миллиардов долларов.

Напомним, что интерес к покупке клуба также проявляют катарские инвесторы.

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