Жиру принял решение по своему будущему в сборной Франции

Нападающий “Милана” Оливье Жиру сообщил, что он не собирается завершать карьеру в сборной Франции.

“Я не хочу уходить из сборной Франции и снимать синюю футболку, которая так близка моему сердцу. Нет, мой путь в сборной еще не закончен. Уверен, что впереди нас ждет много положительных эмоций. У меня есть мотивация, чтобы продолжать выступления. Я готов к вызову в команду”, - приводит слова Жиру RMC Sport.

36-летний Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Он выступает за национальную команду с 2011 года, провел 120 матчей, забил 53 гола и отдал 14 результативных передач.

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