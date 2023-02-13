Неймар грубо критиковал игроков ПСЖ в матче с "Монако"

Бразильский нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар грубо критиковал одноклубников в матче 23-го тура чемпионата Франции с "Монако" (1:3), сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, бразилец был крайне недоволен игровыми действиями полузащитника Витиньи и нападающего Уго Экитике. Стоит отметить, что такое поведение удивило даже игроков “Монако”.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.