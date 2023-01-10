Главные новости дня: 10 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 10 января.

Состоялись два матча ¼ финала Кубка английской лиги. “Манчестер Юнайтед” разгромил “Чарльтон”, “Ньюкасл” победил "Лестер".

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет перейти в “Реал”.

Англичанин Стивен Джеррард может возглавить европейскую сборную.

В сборной Франции выбрали основного вратаря после ухода Уго Льориса.

"Атлетико" хочет купить форварда "Барселоны".

"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу форварда сборной Нидерландов.

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков может перейти в топ-клуб Бельгии.

Легенда киевского "Динамо" вернулся в клуб.

"Манчестер Сити" представил красивую форму к Китайскому новому году.

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