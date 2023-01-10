Главные новости дня: 10 января
Новости футбола Сегодня, 17:08
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 10 января.
Состоялись два матча ¼ финала Кубка английской лиги. “Манчестер Юнайтед” разгромил “Чарльтон”, “Ньюкасл” победил "Лестер".
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет перейти в “Реал”.
Англичанин Стивен Джеррард может возглавить европейскую сборную.
В сборной Франции выбрали основного вратаря после ухода Уго Льориса.
"Атлетико" хочет купить форварда "Барселоны".
"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу форварда сборной Нидерландов.
Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков может перейти в топ-клуб Бельгии.
Легенда киевского "Динамо" вернулся в клуб.
"Манчестер Сити" представил красивую форму к Китайскому новому году.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Сасько Инга эксперт Dailysports
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