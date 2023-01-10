Мбаппе вновь хочет перейти в "Реал"

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе хочет перейти в мадридский “Реал”, сообщает Madrid Xtra.

По сведениям источника, президент королевского клуба Флорентино Перес может рассмотреть вариант с приобретением футболиста, если он снизит свои финансовые требования. Напомним, что “Реал” пытался подписать форварда прошлым летом на правах свободного агента, но он принял решение подписать новый контракт с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что французский клуб не исключает вероятности продажи игрока за 300-400 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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