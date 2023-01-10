"Ньюкасл" уверенно победил "Лестер" в 1/4 финала Кубка Лиги
Новости футбола Сегодня, 16:57
Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен
В матче ¼ финала Кубка английской лиги “Ньюкасл" обыграл “Лестер” со счетом 2:0 и пробился в полуфинал.
Победу “сорокам” принесли голы Дэна Берна и Жоэлинтона.
“Ньюкасл” – “Лестер” - 2:0 (0:0)
Голы: Берн, 60 - 1:0, Жоэлинтон, 72 - 2:0
“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Мерфи, 90), Альмирон (Сен-Максимен, 84), Уилсон (Исак, 78), Жоэлинтон.
“Лестер”: Уорд, Кастань, Амарти, Фас, Томас (Ихеаначо, 64), Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Барнс, Перес (Менди, 84), Дака (Варди, 64).
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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