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"Атлетико" хочет купить форварда "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Мемфиса Депая/Автор неизвестен Фото: инстаграм Мемфиса Депая/Автор неизвестен

“Атлетико" проявляет интерес к нападающему “Барселоны” и сборной Нидерландов Мемфису Депаю, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, мадридский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. В составе “матрасников” голландец может заменить португальского форварда Жоау Феликса, который близок к переходу в “Челси”.

В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за “Барселону” четыре матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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