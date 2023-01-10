Легенда киевского "Динамо" вернулся в клуб

Пресс-служба киевского “Динамо" на официальном сайте объявила о возвращении в клубе бывшего вратаря команды Александра Шовковского.

“Легендарный игрок “бело-синих” голкипер Александр Шовковский станет одним из ассистентов главного тренера “Динамо” Мирчи Луческу. С возвращением, легенда!" - говорится в сообщении.

48-летний Шовковский в бытность футболистом выступал за “Динамо” с 1993 по 2016 год. В составе киевского клуба он 14 раз становился чемпионом Украины, 11 раз завоевал Кубок Украины и шесть раз выиграл Суперкубок Украины.

Не пропустите: Экс-звезда "Шахтера" и "Металлиста" Тайсон возвращается в Европу.