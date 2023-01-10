В сборной Франции выбрали основного вратаря после ухода Льориса

Новым основным вратарем сборной Франции станет голкипер “Милана” Майк Меньян, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, такое решение принял главный тренер национальной команды Дидье Дешам. В воротах сборной Франции Меньян заменит Уго Льориса, который принял решение о завершении карьеры в национальной команде. Вторым голкипером станет Стив Манданда из “Ренна”.

В нынешнем сезоне 27-летний Меньян провел за “Милан” девять матчей во всех турнирах и пропустил 10 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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