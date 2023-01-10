"Манчестер Сити" представил красивую форму к Китайскому новому году (фото)
Новости футбола Сегодня, 12:16
"Манчестер Сити"
Пресс-служба "Манчестер Сити" в официальном клубном инстаграме опубликовала форму, посвященную Китайскому новому году, который будет праздноваться 22 января.
Изготовителем экипировки является компания Puma. Данная версия будет выпущена в лимитированном тираже.
“Манчестер Сити”, в 17 турах набрал 39 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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