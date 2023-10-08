EN EN NG NG
Главная Новости Футболист Бешикташа интересен европейским грандам

Футболист Бешикташа интересен европейским грандам

Новости футбола Сегодня, 10:20
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Футболист Бешикташа интересен европейским грандам Фото: ua-football.com/ Автор неизвестен

Португальский полузащитник Бешикташа Жедсон Фернандеш попал в сферу интересов ведущих команд Европы. Об этом сообщает турецкий ресурс Fanatik.

По информации источника скауты дортмундской Боруссии вживую наблюдали за футболистом в матче Лиги Конференций, в котором его Бешикташ играл с бельгийским Брюгге. Кроме немецкого клуба интерес к игроку проявляет мадридский Атлетико.

Отмечается, что за своего игрока стамбульский клуб намерен выручить не менее 30 миллионов евро. К слову, Трансфермаркт оценивает португальца в 17 миллионов. Действующий контракт 24-летнего полузащитника рассчитан до лета 2027 года.

Жедсон Фернандеш перешел в Бешикташ в 2022 году из Бенфики. За это время игрок провел за столичную команду 47 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Связанные команды и лиги
Бешикташ Суперлига Турция
Популярные новости
Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси Новости футбола Вчера, 15:57 Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси
Дежавю с финала ЛЧ 1999. Оценки игрокам за матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Брентфорд Новости футбола Вчера, 15:23 Дежавю с финала ЛЧ 1999. Оценки игрокам за матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Брентфорд
ФОТО. Жуткая травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ Новости футбола Вчера, 11:22 ФОТО. Жуткая травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ
Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги Новости футбола Вчера, 10:10 Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги
Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ Новости футбола Вчера, 09:28 Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ
Жена легендарного Сэра Алекса Фергюсона умерла в 84 года Новости футбола 06 окт 2023, 14:12 Жена легендарного Сэра Алекса Фергюсона умерла в 84 года
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:01 Арсенал - Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:42 Винисиус поделился мнением о Беллингеме Новости футбола Сегодня, 11:35 Триппьер поделился интересной историей про своего сына Новости футбола Сегодня, 11:19 Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура Новости футбола Сегодня, 11:13 Ла Лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты девятого тура Новости футбола Сегодня, 11:06 Результаты АПЛ: Ньюкасл упустил победу над Вест Хэмом, Вулвз и Вилла сыграли вничью Новости футбола Сегодня, 11:00 Брайтон и Ливерпуль в зрелищном матче сыграли вничью Новости футбола Сегодня, 10:20 Футболист Бешикташа интересен европейским грандам Новости футбола Сегодня, 09:40 Онана не хочет ехать на Кубок Африки Новости футбола Сегодня, 08:52 Второй анализ Погба показал, что футболист принимал гормоны роста
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ренн — ПСЖ 8 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гранада — Барселона 8 октября 2023 года Футбол 09 окт 2023 Прогноз на матч Зринськи — Слога 9 октября 2023 года Футбол 09 окт 2023 Прогноз на матч Бертон — Кембридж Юнайтед 9 октября 2023 года Футбол 10 окт 2023 Прогноз на матч Ноттс Каунти — Дерби 10 октября 2023 года Футбол 10 окт 2023 Прогноз на матч Линкольн — Вулверхэмптон U21 10 октября 2023 года Футбол 10 окт 2023 Прогноз на матч Блэкпул — Ливерпуль U21 10 октября 2023 года Футбол 10 окт 2023 Прогноз на матч Моркам — Барроу 10 октября 2023 года Футбол 10 окт 2023 Прогноз на матч Эксетер — Арсенал U21 10 октября 2023 года Футбол 10 окт 2023 Прогноз на матч Крю — Рексем 10 октября 2023 года