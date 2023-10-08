Футболист Бешикташа интересен европейским грандам

Португальский полузащитник Бешикташа Жедсон Фернандеш попал в сферу интересов ведущих команд Европы. Об этом сообщает турецкий ресурс Fanatik.

По информации источника скауты дортмундской Боруссии вживую наблюдали за футболистом в матче Лиги Конференций, в котором его Бешикташ играл с бельгийским Брюгге. Кроме немецкого клуба интерес к игроку проявляет мадридский Атлетико.

Отмечается, что за своего игрока стамбульский клуб намерен выручить не менее 30 миллионов евро. К слову, Трансфермаркт оценивает португальца в 17 миллионов. Действующий контракт 24-летнего полузащитника рассчитан до лета 2027 года.

Жедсон Фернандеш перешел в Бешикташ в 2022 году из Бенфики. За это время игрок провел за столичную команду 47 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.