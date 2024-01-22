Фулхэм - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч Кубка лиги

На этой неделе в Англии пройдут ответные матчи EFL Cup. Четыре команды (Челси, Ливерпуль, Фулхэм и Мидлсбро) разыграют две путевки в финал. Сайт Dailysports подготовил для вас информацию, где можно посмотреть матч Фулхэма и Ливерпуля.

Фулхэм - Ливерпуль: что нужно знать о матче

Матч Ливерпуля против Фулхэма пройдет в рамках 1/2 финала EFL Cup. От этого матча зависит, кто выйдет в финал турнира. Первая игра, которая прошла в Ливерпуль, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Клоппа.

До того, чтобы добраться до полуфинала, Ливерпуль прошел Лестер, Борнмут и Вест Хэм. Фулхэм, в свою очередь, одолел Эвертон, Бернли, Норвич и Тоттенхэм.

Когда и где состоится матч?

Матч между Фулхэмом и Ливерпулем состоится в среду, 24 января, в Лондоне на стадионе Крейван Коттедж. Игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча зависит от вашего часового пояса. Ниже информация о начале игры в разных точках мира.

Астана - 02:00

Варшава - 21:00

Ереван - 00:00

Киев - 22:00

Фулхэм - Ливерпуль где смотреть онлайн матч

Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч в вашей стране.