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Фулхэм - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч Кубка лиги

Новости футбола Сегодня, 17:47
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Фулхэм - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч Кубка лиги Getty

На этой неделе в Англии пройдут ответные матчи EFL Cup. Четыре команды (Челси, Ливерпуль, Фулхэм и Мидлсбро) разыграют две путевки в финал. Сайт Dailysports подготовил для вас информацию, где можно посмотреть матч Фулхэма и Ливерпуля.

Фулхэм - Ливерпуль: что нужно знать о матче

Матч Ливерпуля против Фулхэма пройдет в рамках 1/2 финала EFL Cup. От этого матча зависит, кто выйдет в финал турнира. Первая игра, которая прошла в Ливерпуль, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Клоппа.

До того, чтобы добраться до полуфинала, Ливерпуль прошел Лестер, Борнмут и Вест Хэм. Фулхэм, в свою очередь, одолел Эвертон, Бернли, Норвич и Тоттенхэм.

Когда и где состоится матч?

Матч между Фулхэмом и Ливерпулем состоится в среду, 24 января, в Лондоне на стадионе Крейван Коттедж. Игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча зависит от вашего часового пояса. Ниже информация о начале игры в разных точках мира.

  • Астана - 02:00
  • Варшава - 21:00
  • Ереван - 00:00
  • Киев - 22:00

Фулхэм - Ливерпуль где смотреть онлайн матч

Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч в вашей стране.

  • Армения - Setanta Sports 1
  • Азербайджан - Setanta Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports 1
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Viaplay Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина –Setanta Sport Ukraine
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1
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