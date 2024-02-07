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ФОТО. Легендарный Тайсон встретился с Холифилдом, которому откусил ухо

Новости бокса Сегодня, 15:28
Чумак Виталий эксперт Dailysports Чумак Виталий
ФОТО. Легендарный Тайсон встретился с Холифилдом, которому откусил ухо ФОТО: George Tiedemann

Легендарный американский боксер Майк Тайсон встретился с бывшим соперником на ринге Эвандером Холифилдом.

Соответствующим фото железный Майк поделился в социальных сетях.

“Мы прошли долгий путь со времени боя с укусом”, – написал Тайсон в комментарии к фото.

“Я тебя люблю, Майк”, – ответил Холифилд.

В свое время Тайсон и Холифилд провели два боя, в которых дважды победил Эвандер. Сначала в первом поединке он одолел Майка техническим нокаутом, а во втором бою Тайсон был дисквалифицирован за два укуса ушей Холифилда.

Когда-то Холифилд объяснил, почему Тайсон откусил ему кусок уха:

"Нет-нет, этого больше не будет. Дело в том, что я понимаю, зачем он тогда укусил меня. Сейчас таких проблем быть не должно. Тайсон пытался защитить свой имидж. Он понял, что проигрывает парню, который, как ему рассказали, имел проблемы с сердцем.

Тайсон сказал себе: Если я упаду, то это уничтожит мою репутацию, но если я сделаю что-то безумное, то фанаты, которые и так знают, что я злобный, назовут меня сумасшедшим.

Теперь Майк очень тихий человек. Он стал совершенно другим. Тайсон не теряет голову и не расстраивается так часто, как раньше, ведь сейчас он не пытается защищать былой имидж", – сказал Эвандер в интервью Forbes.

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