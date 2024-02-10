Финал Кубка Азии и битва за третье место на Кубке африканских наций. Расписание главных событий дня

Сегодня, в субботу, 10 февраля, нас ожидает множество интересных спортивных событий. В первую очередь отметим, что сегодня в Катаре состоится финальный поединок Кубка Азии 2023, в котором хозяева и одновременно с этим действующие чемпионы континента сразятся с Иорданией.

На Кубке африканских наций 2023 состоится поединок за третье место, в котором сойдутся сборные Южной Африки и ДР Конго.

Также сегодня мы увидим первые поединки 24-го тура Английской Премьер-лиги, и продолжение матчей других топ-лиг Европы, где одним из главных противостояний дня станет битва лидеров Испании – Реал Мадрида и Жироны. В Италии новоиспеченный тренер Ромы Даниеле Де Росси столкнется с первым серьезным испытанием в виде Интера.

Dailysports подготовил для вас расписание наиболее значимых событий дня. Обратите внимание, что начало встреч указано по среднеевропейскому времени.

Футбол

Кубок африканских наций 2023, матч за третье место

21:00 Южная Африка – ДР Конго

Кубок Азии 2023, финал

16:00 Иордания – Катар

Премьер-лига, 24-й тур

13:30 Манчестер Сити – Эвертон

16:00 Вулвз – Брентфорд

16:00 Ливерпуль – Бёрнли

16:00 Лутон – Шеффилд Юнайтед

16:00 Тоттенхэм – Брайтон

16:00 Фулхэм – Борнмут

18:30 Ноттингем – Ньюкасл Юнайтед

Ла Лига, 24-й тур

14:00 Алавес – Вильярреал

16:15 Реал Сосьедад – Осасуна

18:30 Реал Мадрид – Жирона

21:00 Лас-Пальмас – Валенсия

Серия А, 24-й тур

15:00 Кальяри – Лацио

18:00 Рома – Интер

20:45 Сассуоло – Торино

Бундеслига, 21-й тур

15:30 Айнтрахт Франкфурт – Бохум

15:30 Аугсбург – РБ Лейпциг

15:30 Боруссия Мёнхенгладбах – Дармштадт

15:30 Вердер Бремен – Хайденхайм

15:30 Унион Бнрлин – Вольфсбург

18:30 Байер Леверкузен – Бавария Мюнхен

Лига 1, 21-й тур

17:00 Ланс – Страсбург

21:00 ПСЖ – Лилль

Хоккей

Beijer Hockey Games

12:00Швейцария–Чехия

16:00 Швеция – Финляндия

Биатлон

Чемпионат мира

17:05 Спринт у мужчин (10 км)

ММА

UFC Fight Night 236