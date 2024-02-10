Финал Кубка Азии и битва за третье место на Кубке африканских наций. Расписание главных событий дня
Сегодня, в субботу, 10 февраля, нас ожидает множество интересных спортивных событий. В первую очередь отметим, что сегодня в Катаре состоится финальный поединок Кубка Азии 2023, в котором хозяева и одновременно с этим действующие чемпионы континента сразятся с Иорданией.
На Кубке африканских наций 2023 состоится поединок за третье место, в котором сойдутся сборные Южной Африки и ДР Конго.
Также сегодня мы увидим первые поединки 24-го тура Английской Премьер-лиги, и продолжение матчей других топ-лиг Европы, где одним из главных противостояний дня станет битва лидеров Испании – Реал Мадрида и Жироны. В Италии новоиспеченный тренер Ромы Даниеле Де Росси столкнется с первым серьезным испытанием в виде Интера.
Dailysports подготовил для вас расписание наиболее значимых событий дня. Обратите внимание, что начало встреч указано по среднеевропейскому времени.
Футбол
Кубок африканских наций 2023, матч за третье место
- 21:00 Южная Африка – ДР Конго
Кубок Азии 2023, финал
- 16:00 Иордания – Катар
Премьер-лига, 24-й тур
- 13:30 Манчестер Сити – Эвертон
- 16:00 Вулвз – Брентфорд
- 16:00 Ливерпуль – Бёрнли
- 16:00 Лутон – Шеффилд Юнайтед
- 16:00 Тоттенхэм – Брайтон
- 16:00 Фулхэм – Борнмут
- 18:30 Ноттингем – Ньюкасл Юнайтед
Ла Лига, 24-й тур
- 14:00 Алавес – Вильярреал
- 16:15 Реал Сосьедад – Осасуна
- 18:30 Реал Мадрид – Жирона
- 21:00 Лас-Пальмас – Валенсия
Серия А, 24-й тур
- 15:00 Кальяри – Лацио
- 18:00 Рома – Интер
- 20:45 Сассуоло – Торино
Бундеслига, 21-й тур
- 15:30 Айнтрахт Франкфурт – Бохум
- 15:30 Аугсбург – РБ Лейпциг
- 15:30 Боруссия Мёнхенгладбах – Дармштадт
- 15:30 Вердер Бремен – Хайденхайм
- 15:30 Унион Бнрлин – Вольфсбург
- 18:30 Байер Леверкузен – Бавария Мюнхен
Лига 1, 21-й тур
- 17:00 Ланс – Страсбург
- 21:00 ПСЖ – Лилль
Хоккей
Beijer Hockey Games
- 12:00Швейцария–Чехия
- 16:00 Швеция – Финляндия
Биатлон
Чемпионат мира
- 17:05 Спринт у мужчин (10 км)
ММА
UFC Fight Night 236
- 3:00 (11 февраля) Дэн Иге – Андре Фили
- 3:30 (11 февраля) Джек Херманссон – Джозеф Пайфер