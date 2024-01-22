Евротур. Шедевральная Ла Лига, разизм в Италии и очередной провал Баварии

Минувшие выходные порадовали футбольных болельщиков неожиданными результатами и большим количеством интересных поединков. Также стоит отметить несколько скандальных матчей, в том числе из-за поведения фанатов на стадионе.

В этом материале Dailysports собрал самые интересные моменты прошедшего уик-энда.

Форвард сборной Англии отбыл дисквалификацию и отметил свое возвращение забитым голом

Айвен Тоуни вернулся на поле после восьмимесячной дисквалификации связанной с нарушением правил ставок. Его Брентфорд на своем стадионе принимал Ноттингем Форест в рамках очередного тура английской Премьер-лиги. Гости ошарашили лондонскую команду быстрым голом: классный удар с лета удался Данилу. В середине первого тайма Айвен Тоуни отметил свое возвращение на поле забитым голом. Нападающий мощно пробил со штрафного, и вратарь соперника не смог адекватно отреагировать на такой удар. Интересно, что это произошло вскоре после оскорбительных кричалок болельщиков гостевой команды в его адрес. Следует отметить, что два последних гола Тоуни в Премьер-лиге были забиты со штрафных в ворота Ноттингем Форест. С момента его предыдущего гола прошло 266 дней.

Скандал в Серии А. Разизм в матче между Удинезе и Миланом

Вечер субботы в итальянском футболе обернулся скандалом. В Удине местная футбольная команда принимала Милан. В первом тайме матча голкипер "россонери" Майк Меньян стал объектом расистских выкриков со стороны фанатов Удинезе, находившихся на трибунах.

Меньян немедленно сообщил об инциденте арбитру, в результате чего поединок был временно остановлен на несколько минут. В знак протеста раздосадованный вратарь Милана решил покинуть поле, и за ним последовали его партнеры по команде.

Несколько минут игроки "россонери" провели в подтрибунном помещении, пытаясь уговорить своего вратаря вернуться на поле. Когда все участники матча вернулись на газон, игра была возобновлена.

К тому моменту, когда инцидент произошел, гости уже вели в счете. Однако сразу после возобновления матча Самарджич восстановил паритет и команды ушли на перерыв при ничейном счете.

Скандальная победа Реала

Мадридский Реал принимал в рамках очередного тура испанской Ла Лиги одного из главных аутсайдеров турнира — Альмерию. Гости ошарашили «сливочных» быстрым голом, забив на первой минуте. Реал вел игру, но еще в первом тайме пропустил второй гол. В начале второй половины встречи Беллингем с пенальти отквитал один мяч, но через несколько минут гости забили еще раз. После просмотра ВАР арбитры отменили взятие ворот из-за фола в атаке. Реал усилиями Винисиуса и Карвахаля сумел дожать андердога, однако у игроков Альмерии осталось много вопросов к судье по завершению матча. Карло Анчелотти после поединка заявил, что считает все решения арбитра правильными, однако осадок все равно остается.

Бавария впервые в этом сезоне проиграла дома

Мюнхенский клуб на своем стадионе принимал скромный Вердер из Бремена. Первая половина матча прошла без забитых голов, хотя к этому было достаточно предпосылок. С началом второго тайма хозяева усилили натиск на ворота Вердера и, казалось, что гол назревает. Однако вместо этого Бавария неожиданно пропустила. Митчелл Вайзер совершил индивидуальный проход в штрафную площадку гостей и сильным ударом в ближний угол ворот Нойера вывел свою команду вперед. Навала на ворота «музыкантов» в оставшееся время матча результата не принесла и Бавария потерпела первое домашнее поражение в текущем розыгрыше Бундеслиги. К слову, для Вердера эта победа стала первой выездной в рамках этого сезона. Отставание от Байера увеличилось до семи очков, но Бавария имеет один матч в запасе.

Лидер Жироны сделал хет-трик на протяжении шести минут

Помимо скандальной победы Реала на прошедших выходных в Испании произошло еще одно интересное событие. Форвард Жироны Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут и позволил своей команде добиться уверенной победы над Севильей.

«Нервионцы» открыли счет уже на 10-й минуте, но через девять минут уже «горели» 1:3. Довбик сперва головой замкнул навес с фланга, потом с передачи партнера в касание отправил мяч по центру ворот, а затем сместился к линии штрафной площади и мощно пробил низом в ближний угол. Во втором тайме каталонцы забили еще дважды и добились убедительной победы, которая позволила вернуться на первую позицию в турнирной таблице. Точные удары на счету Виктора Цыганкова и Кристиана Стуани.

Лучший гол выходных в исполнении защитника Осасуны

Еще одна история из Ла Лиги. Осасуна принимала Хетафе в рамках 21-го тура и уверенно вела матч к победе после первого тайма. Однако в середине второго тайма гости отыграли отставание в два гола и сравняли счет. Дело шло к ничьи, но за десять минут до конца фортуна стала на сторону хозяев. Защитник Осасуны Хесус Аресо пытался сделать подачу от углового флажка, но вместо этого получился супергол. Мяч перелетел через голкипера и рикошетом от штанги угодил в ворота. Однозначно самый красивый гол выходных.

Нуньес — новый лидер Ливерпуля

В отстутствии Салаха у «красных», кажется, появился новый лидер. В воскресном матче против Борнмута подопечные Клоппа забили в ворота соперника четыре безответных мяча. Дублями отметились Дарвин Нуньес и Диогу Жота. Интересно, что в предыдущем победном матче против Фулхэма (2:1) в рамках Кубка английской Лиги, уругвайский форвард отдал две результативные передачи. Таким образом, с тех пор как Салах уехал на Кубок африканских наций, Нуньес набрал уже четыре очка по системе гол+пас.

Неудержимый Ферран Торрес и тяжелая победа Барселоны над Бетисом

Барса в гостях сражалась против крепкого Бетиса и в первом тайме благодаря голу Торреса повела в счете. В начале второго тайма вингер удвоил преимущество каталонцев, но затем слово взял Иско. 31-летний испанец в течение трех минут оформил дубль и вернул в матч интригу. Однако в концовке матча снова свое слово сказал Ферран. Сперва вингер ассистировал Жоау Феликсу, а затем мастерски реализовал выход один на один. В итоге хет-трик и голевая передача Торреса позволили каталонцам взять три очка в игре с непростым Бетисом.