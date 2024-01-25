Евролига 2023-24: расписание и результаты игрового дня, таблица
Новости баскетбола Сегодня, 10:02
Евролига 2023-24: расписание и результаты игрового дня, таблица
В четверг, 25 января, стартует 23-й тур регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. В рамках игрового дня будет сыграно пять матчей.
Dailysports подготовил для вас расписание матчей сегодняшнего игрового дня. Будьте внимательны: начало всех встреч указано по центральноевропейскому времени.
Евролига, регулярный чемпионат. Расписание игрового дня 25 января
- 18:45 Фенербахче Турция – Виртус Италия
- 20:00 Альба Германия – Црвена Звезда Сербия
- 20:05 Маккаби Тель-Авив Израиль – Панатинаикос Греция
- 20:30 Бавария Германия – АСВЕЛ Виллербан Франция
- 20:45 Реал Испания – Олимпиакос Греция
Турнирная таблица регулярного чемпионата Евролиги
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