Евролига 2023-24: расписание и результаты игрового дня, таблица

В четверг, 25 января, стартует 23-й тур регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. В рамках игрового дня будет сыграно пять матчей.

Dailysports подготовил для вас расписание матчей сегодняшнего игрового дня. Будьте внимательны: начало всех встреч указано по центральноевропейскому времени.

Евролига, регулярный чемпионат. Расписание игрового дня 25 января

18:45 Фенербахче Турция – Виртус Италия

20:00 Альба Германия – Црвена Звезда Сербия

20:05 Маккаби Тель-Авив Израиль – Панатинаикос Греция

20:30 Бавария Германия – АСВЕЛ Виллербан Франция

20:45 Реал Испания – Олимпиакос Греция

Турнирная таблица регулярного чемпионата Евролиги