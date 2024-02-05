Еще одна команда Формулы-1 представила новый болид на новый сезон

Команда Формулы-1 Williams представил новый болид на сезон 2024, презентация состоялась в Нью-Йорке, в понедельник, 5 февраля.

Williams представил новую ливрею команды для FW46, с обновленной синей ливреей для 2024 года от команды из Гроува. Кроме этого, команда вновь подписала контракт с Komatsu, в качестве главного спонсора. Таким образом, они восстановили партнерство между двумя сторонами, которое существовало в течение 1980-х и 90-х годов, когда Komatsu поставляла компоненты коробок передач для титулованных болидов 1996 и 97 годов.

"Это важная веха - представить ливрею 2024 года в знаковом месте в Нью-Йорке. FW46 был в центре внимания команды в течение многих месяцев, и все в Grove прилагают огромные усилия, чтобы сделать его нашим претендентом на победу в этом году. У нас есть пилоты в лице Алекса и Логана, которые способны постоянно бороться за очки, одновременно помогая нам развиваться в будущем", - заявил босс команды Джеймс Воулз.

Также сообщается, что новый болид впервые выйдет на трассу во время 200-километрового съёмочного дня в Бахрейне 20 февраля, накануне официальных предсезонных тестов.

Напомним, что на прошлой неделе американская команда Хаас продемонстрировала новый болид, который будет участвовать в сезоне 2024 года.