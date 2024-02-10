Джек Херманссон – Джо Пайфер. UFC Fight Night 236 полный кард турнира
Сегодня ночью, в Лас-Вегасе, США, на арене «UFC Apex» состоится турнирUFCFightNight 236.
Главным боем этого события станет встреча норвежско-шведского бойца Джека Херманссона и американца Джо Пайфер.
Для Пайфера, пробившегося в промоушен сквозь сито отборочного турнира Contender Series, это будет первый мейнивент в карьере. На данный момент его рекорд в UFC 3-0.
У Херманссона уже было четыре главных поединка, но выиграл он только первый из них – у Жакаре Соузы, после чего был бит Джаредом Каннонье, Марвином Веттори и Шоном Стриклэндом.
У европейца нет ни одного боя за предыдущий год, а последний раз он появлялся в октагоне в декабре 2022 года. Американец за последний год провел два поединка, при чем оба были для него победными.
В соглавном событии турнира нас ожидает бой американцев Дэна Иге и Андре Фили. Иге проиграл по решению судей свой последний поединок американцу Брайсу Митчеллу, а вот Фили в первом раунде нокаутировал бразильца Лукаша Алмейду.
Полный кард турнира UFC Fight Night 236
Предварительный кард
- Даниэль Маркос (15-0) – Килен Аори (25-11)
- Ферни Гарсия (10-4) – Хайдер Эмил (8-0)
- Богдан Гуськов (14-3) – Зак Пауга (6-2)
- Макс Гриффин (19-10) – Джеремайя Уэллс (12-3-1)
- Девин Кларк (14-8) – Марчин Прахнио (16-7)
- Бруна Бразил (9-3-1) – Конклак Супхисара (8-3)
- Дамир Хадзович (14-6) – Боладжи Оки (8-1)
- Тревин Джайлс (16-5) – Карлос Пратес (17-6)
Основной кард
- Армен Петросян (9-2) – Родолфу Виейра (9-2)
- Майкл Джонсон (21-19) – Дарриус Флауэрс (12-6-1)
- Грегори Родригес (14-5) – Брэд Таварес (20-8)
- Игорь Потеря (19-5) – Роберт Брычек (17-5)
- Дэн Иге (17-7) – Андре Фили (23-10)
- Джек Херманссон (23-8) – Джозеф Пайфер (12-2)