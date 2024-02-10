Сегодня ночью, в Лас-Вегасе, США, на арене «UFC Apex» состоится турнирUFCFightNight 236.

Главным боем этого события станет встреча норвежско-шведского бойца Джека Херманссона и американца Джо Пайфер.

Для Пайфера, пробившегося в промоушен сквозь сито отборочного турнира Contender Series, это будет первый мейнивент в карьере. На данный момент его рекорд в UFC 3-0.

У Херманссона уже было четыре главных поединка, но выиграл он только первый из них – у Жакаре Соузы, после чего был бит Джаредом Каннонье, Марвином Веттори и Шоном Стриклэндом.

У европейца нет ни одного боя за предыдущий год, а последний раз он появлялся в октагоне в декабре 2022 года. Американец за последний год провел два поединка, при чем оба были для него победными.

В соглавном событии турнира нас ожидает бой американцев Дэна Иге и Андре Фили. Иге проиграл по решению судей свой последний поединок американцу Брайсу Митчеллу, а вот Фили в первом раунде нокаутировал бразильца Лукаша Алмейду.

Полный кард турнира UFC Fight Night 236

Предварительный кард

Даниэль Маркос (15-0) – Килен Аори (25-11)

Ферни Гарсия (10-4) – Хайдер Эмил (8-0)

Богдан Гуськов (14-3) – Зак Пауга (6-2)

Макс Гриффин (19-10) – Джеремайя Уэллс (12-3-1)

Девин Кларк (14-8) – Марчин Прахнио (16-7)

Бруна Бразил (9-3-1) – Конклак Супхисара (8-3)

Дамир Хадзович (14-6) – Боладжи Оки (8-1)

Тревин Джайлс (16-5) – Карлос Пратес (17-6)

Основной кард