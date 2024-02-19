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"Достигли дна". Марсель отправил в отставку главного тренера

Новости футбола Сегодня, 06:16
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
"Достигли дна". Марсель отправил в отставку главного тренера Icon Sport

Руководство Марселя приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Дженнаро Гаттузо вместе со всем тренерским штабом, сообщает Фабрицио Романо.

Последней каплей для боссов французского клуба стало вчерашнее поражение Марселя от Бреста (0:1). Провансальцы с 60-й минуты играли в большинстве, но пропустили решающий гол на 88-й минуте. Марсель не может выиграть в 7 матчах во всех турнирах подряд.

После матча против Бреста Гаттузо извинился перед фанатами, и сказал, что его команда достигла дна.

Марсель начинал этот сезон под руководством испанского тренера Марселино, но уже в сентябре клуб назначил Гаттузо. Под руководством итальянца команда выиграла 9 из 24 матчей, а также 8 раз сыграла вничью. После 22 туров Марсель занимает лишь девятое место в Лиге 1.

В четверг, 22 февраля, Марсель дома сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера. Первая игра, которая проходила в Гамбурге, завершилась со счетом 2:2.

До Марселя Гаттузо тренировал Валенсию, Наполи, Милан, Палермо, Пизу и греческий клуб ОФИ.

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Марсель Лига 1 Франция
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