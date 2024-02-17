Должны заставить их защищаться. Почеттино высказался о предстоящем матче с Ман Сити
Наставник лондонского Челси поделился мнением о готовности своей команды к грядущему поединку, а также оценил шансы «синих» в матче против чемпионов Англии.
«Мы встретимся с очень хорошей командой, но нужно быть смелыми и заставить их защищаться. Это команда, которая может доминировать, и нам нужно атаковать, каждый должен бежать, приложить усилия, чтобы добиться этого вместе.
Конечно, самое главное – выйти и бросить их вызов. Бесспорно, они одни из самых лучших – они творят историю в Англии. Мы команда, у которой были взлеты и падения, нам нужно найти зрелость и последовательность, и мы должны попытаться победить.
Мы показали одно из лучших выступлений в сезоне в прошлом матче, когда сыграли 4:4 против второй команды лиги», – сказал Почеттино.
Напомним, что матч между Челси и Ман Сити состоится сегодня в рамках очередного тура английской Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по центрально европейскому времени.