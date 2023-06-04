“Днепр-1” – “Кривбасс” – 1:0 (видеообзор)

В матче 30-го тура чемпионата Украины “Днепр-1” на своем поле обыграл “Кривбасс” со счетом 1:0.

Единственный гол забил Доминго Бланко.

“Днепр-1”, набрав 67 очков, занял второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и сыграет в квалификационном турнире Лиги чемпионов. “Кривбасс” с 41 очком финишировал на седьмом месте.

“Днепр-1” – “Кривбасс” – 1:0 (0:0)

Гол: Доминго, 73 - 1:0

“Днепр-1”: Валеф, Каплиенко (Назаренко, 67), Сарапий, Сваток, Е.Пасич (Хайнер, 62), Доминго, Танковский (Адамюк, 46), Рубчинский (Когут, 62), Пихаленок (Пидлепенец, 62), Танчик, Довбик.

“Кривбасс”: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Капич, Семотюк (Задерака, 63), Хомченовский, Соса, Лунев (Татарков, 63), Дебелко (Кораблин, 79).

Видеообзор матча