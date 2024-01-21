Директор Интера анонсировал продление контракта с лидером команды

Директор Интера Беппе Маротта высказался о продлении контракта с ведущим нападающим команды Лаутаро Мартинесом.

По словам функционера, в ближайшее время стороны должны согласовать все нюансы новой сделки.

"Продление контракта с Лаутаро Мартинесом не будет проблемой. В последние недели мы были заняты, было много матчей, но скоро все будет готово», - сказал Маротта.

В текущем сезоне Мартинес провел 26 матчей за Интер, забил двадцать голов и отдал пять результативных передач. Лаутаро является действующим капитаном команды.

26-лений аргентинец выступает за миланскую команду с 2018 года. Тогда нерадзурри заплатили за переход футболиста 25 миллионов евро.

Интер на данный момент лидирует в турнирной таблице Серии А с отрывом от ближайшего соперника в два очка.