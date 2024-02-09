Девушка дня. Очаровательная жена Тьяго Силвы, из-за которой футболисту пришлось извиняться

Белле Силва – жена защитника Челси Тьяго Силвы, которая стала одной из самых обсуждаемых фигур в английской прессе в последние дни.

Дело в том, что после поражения Челси от Вулверхэмптона (2:4) Белле Силва публично раскритиковала Маурисио Почеттино и призвала клуб к отставке главного тренера.

В итоге Тьяго не вышел в стартовом составе на матч Кубка Англии против Астон Виллы (3:1), а Почеттино признал, что ему в частном порядке пришлось обсудить эту ситуацию с бразильцем.

А еще Белле – истинная красавица. Это прекрасно видно по ее фотография в Instagram.