Дакар-2024 осталася без действующего чемпиона

Прошлогодний триумфатор ралли Дакар Нассер Аль-Аттия преждевременно сошел с дистанции Дакар-2024.

У машины 53-летнего катарца отказал двигатель, а помощи команды он так и не дождался. В итоге Аль-Аттия пришлось покидать маршрут на вертолете. Это произошло по ходу восьмого этапа.

ℹ️ AL ATTIYAH STILL AT A STANDSTILL | ULTIMATE



👀 Nasser @AlAttiyahN has been at a standstill for more than 1 hour and 15 minutes after 62 km. It is another major blow for the Qatari and his navigator Mathieu Baumel, who already suffered big losses on the second part of the… pic.twitter.com/9tRcljidwQ — World Rally-Raid Championship 🚗 🏍 (@OfficialW2RC) January 15, 2024

Аль-Аттия впервые с 2017 года не сумел доехать до финиша ралли.

Технические проблемы начали преследовать гонщика с шестого раунда, из-за чего он стал отставать от лидера более чем на 2 часа.

На данный момент в ралли Дакар-2024 лидирует аргентинец Кевин Бенавидес из Red Bull KTM Factory Racing.