Дакар-2024 осталася без действующего чемпиона
Новости автоспорта Вчера, 07:27
Getty Images
Прошлогодний триумфатор ралли Дакар Нассер Аль-Аттия преждевременно сошел с дистанции Дакар-2024.
У машины 53-летнего катарца отказал двигатель, а помощи команды он так и не дождался. В итоге Аль-Аттия пришлось покидать маршрут на вертолете. Это произошло по ходу восьмого этапа.
Аль-Аттия впервые с 2017 года не сумел доехать до финиша ралли.
Технические проблемы начали преследовать гонщика с шестого раунда, из-за чего он стал отставать от лидера более чем на 2 часа.
На данный момент в ралли Дакар-2024 лидирует аргентинец Кевин Бенавидес из Red Bull KTM Factory Racing.
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