Daily Weekend. Ливерпуль проиграл в АПЛ впервые с сентября, скандал на КАН

Минувший уик-энд ознаменовался закрытием также громкими матчами, которые закрутили интригу в турнирной таблице этих самых лиг.Dailysportsпредлагает освежить в памяти то, что нам подарил минувший уик-энд.

Ливерпуль проиграл в АПЛ впервые с сентября

15 матчей, четыре месяца и пять дней – ровно столько насчитывала беспроигрышная серия Ливерпуля в Английской Премьер-лиге. 30 сентября 2023 года мерсисайдцы в матче с двумя удалениями проиграли Тоттенхэму со счётом 1:2, что стало первым поражением команды Юргена Клоппа на внутренней арене в этом сезоне.

После этого во второй раз в сезоне Ливерпуль (как иронично) проиграл заклятым соперникам «шпор» – Арсеналу, но случилось это аж 4 февраля 2024 года. Этот матч «скаузеры» заканчивали, имея только на одного игрока меньше, но тогда счёт уже был 2:1 в пользу «канониров». В меньшинстве команда Юргена Клоппа пропустила третий, что и установило окончательный результат – 3:1 в пользу Арсенала.

Челси впервые проиграл Вулверхэмптону в эру АПЛ

4 февраля 2024 года мы также стали свидетелями исторического события. Челси впервые в эру АПЛ проиграл Вулверхэмптону на «Стэмфорд Бридж». Команда Маурисио Почеттино забила «волкам» два гола, но этого оказалось недостаточно даже для ничьи.

Вулверхэмптон благодаря хет-трику Матеуса Куньи победил со счетом 4:2 и обошел Челси в турнирной таблице. «Волки» с 32 баллами теперь десятые, а Челси имеет на бал меньше и находится на место ниже.

Реал не сумел воспользоваться осечкой Жироны

Громкую вывеску 4 февраля мы могли наблюдать и в чемпионате Испании, где в центральном матче 23 тура прошло мадридское дерби между Реалом и Атлетиком. Почти 70 минут игрового времени «сливочные» были впереди, но гол Маркоса Льоренте на 90+3 минуте позволил «матрасникам» вырвать ничью.

Что примечательно, команды встретились в третий раз в 2024 году и во всех трёх матчах был зафиксирован разный результат: победа Реала, победа Атлетико и ничья. Все эти результаты были установлены в добавочное время.

Даная ничья которая может пойти на пользу Жироне, ведь каталонцы днём ранее не сумели обыграть Реал Сосьедад, сыграв с командой из страны Басков сухую ничью. Таким образом, отрыв между Реалом и Жироной далее продолжает составлять два очка.

Реал и Жирона выяснят свои отношения в очном матче уже 10 февраля. Выиграют «сливочные» – отрыв от команды Мичела будет составлять пять баллов. Ничья – всё останется, как было, а победа Жироны выведет команду на первое место с отрывом от Реала в один балл.

Интер уходит в отрыв от Ювентуса

Так же минувшими выходными мы могли наблюдать центральный матч тура и в чемпионате Италии. На «Джузеппе Меацца» первый Интер принимал второй Ювентус. Отрыв между командами составлял только один балл, и в случае победы «старая синьора» могла возглавить турнирную таблицу.

Туринцы усилиями Фредерико Гатти открыли счёт, только есть нюанс. Он забил автогол, который стал единственным голом в матче. Таким образом, Интер победил дома со счётом 1:0 и оторвался от Ювентуса на четыре балла.

Байер идёт на рекорд Баварии

29 матчей – столько после победы Байера над Дармштадтом со счётом 2:0 составляет беспроигрышная серия команды из Леверкузена в нынешнем сезоне. «Фармацевтам» осталось немного до рекорда мюнхенской Баварии.

Чтобы переплюнуть достижение «рекордмайстер», Байеру необходимо не проиграть в трёх матчах. Далее у команды Хаби Алонсо по календарю Штутгарт (6 февраля), Ханденхайм (17 февраля) и… Бавария (10 февраля).

Поражение с привкусом скандала на Кубке африканских наций

Кубок африканских наций выходит на финишную прямую. Уже сыграны матчи четвертьфинала и в одном из этих поединков работа судей оставила у одной из команд неприятное ощущение.

Речь о сборной Мали, которая в большинстве не смогла победить сборную Кот-д’Ивуара и вылетела с турнира.Как только арбитр дал финальный свисток, футболисты сборной Мали стали агрессивно апеллировать к египетскому рефери Мохамеду Аделю - тому даже пришлось применять физическую силу по отношению к игрокам проигравшей команды.

К слову, на выходных определились полуфинальные пары КАН: Нигерия — Южная Африка, Кот-д’Ивуар — ДР Конго. Букмекеры считают, что наибольшие шансы на победу в турнире у Нигерии. В финале по мнению аналитиков «Суперорлы» должны встретиться с хозяевами турнира, Кот-д’Ивуаром. Будет ли так? Узнаем через неделю.