Daily Weekend. Бавария продолжает падение, Хойлунд срамит критиков

Минувший уик-энд подарил нам развязку чемпионата мира по биатлону, а также громкие вывески в топовых футбольных лигах. Со всем интересными событиями из мира спорта, которые случились на выходных, вас познакомитDailysports.

Эпичная развязка чемпионата мира по биатлону

18 февраля мужскими и женскими масс-стартами закончился чемпионат мира по биатлону 2024 года, который принимал чешский Нове Место-на-Мораве, в котором ещё была интрига по поводу того, кто же возглавит медальный зачёт.

Перед началом турнира главными фаворитами были норвежские биатлонисты, которые триумфовали на четырёх предыдущих мировых первенствах, но перед двумя последними гонками первое место в медальном зачёте занимала сборная Франции.

Собственно, победа Юстин Бреза-Буше и бронза Лу Жанмонно в женском масс-старте на 12.5 км позволили уверенно выиграть медальный зачёт. Последующий мужской масс-старт, в котором золото выиграл король современного биатлона Йоханнес-Тарей Бьо, сильно позиций не изменил.

Впервые с чемпионата мира 2017 года в Гохфильцене сборная Норвегии оказалась ниже первого места в медальном зачёте, а норвежские биатлонистки в индивидуальном зачёте не выиграли ни одной медали.

Шеффилд Юнайтед обновляет антирекорды АПЛ

Аутсайдер АПЛ Шеффилд Юнайтед продолжает пробивать дно и обновлять антирекорды чемпионата Англии. «Клинки» минувшими выходными разгромно проиграли Брайтону со счётом 0:5, обновив сразу несколько достижений, которых достигать бы не хотелось.

Во-первых, «клинки» стали первой командой в истории английского футбола, которая пропустила пять голов в трёх домашних матчах подряд.

Во-вторых, за 25 матчей нынешнего сезона Шеффилд пропустил 65 голов, чего ранее никто не делал.

Из этих 65 голов 36 команда пропустила в 13 домашних матчах, чего с момента создания АПЛ в 1992 году так же никто не делал. Если брать историю всего английского футбола, то есть команды, которые превзошли это «достижение»: Дарвен в сезоне 1891/1892 (43 гола) и Астон Вилла в сезоне 1935/1936 (41).

Хойлунд переплюнул достижение Холлана

Форвард Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд продолжает посрамлять своих критиков. После невыразительных выступлений в 2023 году в году нынешнем датчанин провёл семь матчей за «красных дьяволов», в которых голом не отметился только в одном поединке.

В матче с Лутоном 18 января датчанин оформил дубль и в 21 год и 14 дней стал самым молодым игроком, который забивал в шести матчах АПЛ подряд, переплюнув на более чем год Эрлинга Холлана. Всего в 2024 году у Хойлунда – семь голов и два ассиста в семи матчах.

В том числе голы датчанина позволяют Манчестер Юнайтед идти без поражений в нынешнем году, записав в свой актив шесть побед и одну ничью.

Бавария впервые за девять лет проиграла три матча подряд

Невыразительная форма действующего чемпиона Германии продолжает набирать обороты. Сначала Бавария со счётом 0:3 проиграла центральный матч чуть ли не всего чемпионата Байеру, потом сделала шаг к вылету из Лиги чемпионов после поражения от Лацио 0:1, а теперь достаточно сенсационно не смогла осилить Бохум, которому проиграла с результатом 2:3.

Осечкой своего конкурента вполне воспользовался Байер, который переиграл Ханденхайм 2:1 и теперь возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с восьмиочковым отрывом. Что интересно, Бавария проиграла три матча подряд впервые с мая 2015 года и тогда «рекордмайстер» так же не сумел осилить Байер, хоть и проиграл со счётом 0:2.

Швёнтек продолжает быть королевой Катара

17 февраля также состоялся финал турнираWTA1000 в катарской Дохе, где встретились первая и четвёртая ракетка мира: полька Ига Швёнтек и казашка Елена Рыбакина. Для действующей победительницы турнира трудности составил только первый сет, где Швёнтек победила только на тай-брейках.

Во втором сете первая ракетка мира спокойно переиграла свою соперницу и оформила третью победу в Катаре подряд, ведь ранее она побеждала на этом турнире в 2022-м и 2023-м годах. Также титул в Дохе стал первым для польки в нынешнем году.

Челси и Манчестер Сити закрутили борьбу за титул АПЛ

Центральный матч 25-го тура АПЛ таки состоялся в Манчестере, где действующий чемпион Англии принимал лондонский Челси. Команда Пепа Гвардиолы подходила к этому матчу с семиматчевой победной серией и намеревалась продлить её до восьми поединков.

Но, Манчестер Сити вообще пришлось спасаться от поражения после того, как бывший «горожанин» Рахим Стерлинг на 42 минуте открыл счёт. Дело близилось к поражению хозяев, но на 83 минуте Родри сравнял цифры на табло и принёс ничью в матче с Челси.

Таким образом, Манчестер Сити перестал быть лидером за потерянными очками и даже если при нынешней ситуации выиграет один перенесенный матч, то будет отставить от лидера Ливерпуля на один балл.