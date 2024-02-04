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Более 100 миллионов для неудачников. Призовые команд АПЛ за прошлый сезон

Новости футбола 04 фев 2024, 11:32
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Более 100 миллионов для неудачников. Призовые команд АПЛ за прошлый сезон Более 100 миллионов для неудачников. Призовые команд АПЛ за прошлый сезон

Стала известна сумма призовых для каждой из команд по итогам прошлого сезона АПЛ.

Манчестер Сити, ставший чемпионом, получил внушительные 176,2 миллиона фунтов, что является рекордным достижением.

Клубы, оказавшиеся в зоне вылета, получили более 103 миллионов фунтов, что превышает суммы, полученные любым из клубов в сезоне 2015/16 (тогда Арсенал получил 101 миллион, а чемпион Лестер – 93 миллиона).

В предыдущем году Саутгемптон с 20-го места получил 103,6 миллиона, Лидс с 19-го – 111 миллионов, Лестер с 18-го – 114 миллионов.

Призовые АПЛ

Отметим, что речь идет о системе централизованных доходов, включая также выплаты за телевизионные права.

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