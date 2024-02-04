Бледный Челси снова пропустил четыре. Видеообзор матча против Вулверхэмптона

Челси продолжает находиться в затяжном кризисе. Команда под руководством Маурисио Почеттино отрезками показывает неплохие результаты, но общая картина остается удручающей.

В сегодняшнем поединке очередного тура английской Премьер-лиги «синие» на своем поле не сумели ничего противопоставить Вулверхэмптону. На гол Коула Палмера гости ответили хет-триком Куньи, а еще один гол в ворота Челси забил Дисаси, который в попытках заблокировать удар соперника срезал мяч в свои ворота. Забитый мяч Тиаго Силвы никакого значения не имел, а Челси снова пропустил четыре мяча в одном поединке.

Почеттино после игры признался, что команда действовала плохо, но снова отметил, что ему надо больше времени.

Челси — Вулверхэмптон — 2:4

Голы: Палмер 20, Силва 86 — Кунья 22, 63, 80 (пенальти), Дисаси 43 (автогол).