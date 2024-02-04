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Бледный Челси снова пропустил четыре. Видеообзор матча против Вулверхэмптона

Новости футбола 04 фев 2024, 17:05
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Бледный Челси снова пропустил четыре. Видеообзор матча против Вулверхэмптона Фото: twitter.com/ChelseaFC/ Автор неизвестен

Челси продолжает находиться в затяжном кризисе. Команда под руководством Маурисио Почеттино отрезками показывает неплохие результаты, но общая картина остается удручающей.

В сегодняшнем поединке очередного тура английской Премьер-лиги «синие» на своем поле не сумели ничего противопоставить Вулверхэмптону. На гол Коула Палмера гости ответили хет-триком Куньи, а еще один гол в ворота Челси забил Дисаси, который в попытках заблокировать удар соперника срезал мяч в свои ворота. Забитый мяч Тиаго Силвы никакого значения не имел, а Челси снова пропустил четыре мяча в одном поединке.

Почеттино после игры признался, что команда действовала плохо, но снова отметил, что ему надо больше времени.

Челси — Вулверхэмптон — 2:4

Голы: Палмер 20, Силва 86 — Кунья 22, 63, 80 (пенальти), Дисаси 43 (автогол).

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