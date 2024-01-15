Бывший защитник Атлетико едет играть в Саудовскую Аравию

Бразильский левый защитник Ренан Лоди в ближайшее время сменит Марсель на саудовский Аль-Хиляль.

Как сообщает Фабрицио Романо, клубы достигли договоренности о трансфере за 20 миллионов евро. Лоди подпишет с Аль-Хилялем контракт до лета 2027 года.

🚨🔵🇸🇦 Renan Lodi to Al Hilal, here we go! Deal in place on both club and player side, contract valid until June 2027.



Olympique Marseille will receive around €20m fee, documents to be signed on Monday.



❗️ Understand it will be formal loan with buy clause — 100% mandatory. pic.twitter.com/1wM4sfRgbZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2024

Ранее сообщалось об интересе Аль-Хиляля к левому защитнику Астон Виллы и сборной Франции Люке Диню.

Ренан Лоди перешел в Марсель из мадридского Атлетико минувшим летом за 13 миллионов евро. За французский клуб он успел сыграть 23 матча во всех турнирах и отдать 1 голевую передачу.

Прошлый сезон 25-летний бразилец провел в аренде в Ноттингем Форест. До перехода в Атлетико он на родине выступал за Атлетико Паранаэнсе.

После 19 туров Аль-Хиляль уверенно лидирует в чемпионате Саудовской Аравии с 53 очками в активе.