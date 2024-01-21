Бенефис Довбика и убедительная победа Жироны над Севильей

В поединке 21-го тура испанской Ла Лиги Жирона на своем поле принимала Севилью. Гости перед этим матчем разместились сразу над зоной вылета, а каталонцы ведут борьбу с Реалом за самые высокие места.

Гости неожиданно открыли счет на 10-й минуте, благодаря точному удару Исаака Ромеро. Радость Севильи была недолгой, ведь затем наступило время Довбика. Украинский форвард в течение шести минут оформил хет-трик. Сперва Артем забил головой, потом замкнул прострел с фланга, а затем нанес классный удар с линии штрафной площади.

Во втором тайме забитых голов было меньше. Хозяева играли по счету, но все же довели дело до разгрома. Быструю атаку левым флангом поддержал Цыганков и в касание замкнул прострел Савио. А точку в матче поставил на 89-й минуте Кристиан Стуани.

Жирона — Севилья — 5:1

Голы: Довбик 13, 15, 19, Цыганков 56, Стуани 89 — Ромеро 10.

После этого матча Жирона вернулась на первую позицию. Каталонцы на одно очко опережают Реал, но имеют на один сыгранный матч больше. К слову, Артем Довбик догнал Джуда Беллингема в списке лучших бомбардиров Ла Лиги.