Барселона не собирается менять главного тренера

Даже после сокрушительного поражения от Реала (1:4) руководство Барселоны не собирается идти на радикальные изменения в тренерском штабе.

Как сообщает журналист Diario Sport Тони Хуанмарти, на данном этапе клуб даже не рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды Хави. В Барселоне верят, что Хави сможет исправить ситуацию.

В текущем сезоне Барселона уже во второй раз уступила Реалу. В 11-м туре Ла Лиги мадридцы были сильнее 2:1.

Легендарный экс-полузащитник тренирует Барселону с ноября 2021 года. Под его руководством команда выиграла Ла Лигу-2022/23, а также Суперкубок Испании-2022/23.

До Барселоны Хави успешно тренировал катарский Аль-Садд.

Следующий матч Барселона проведет в Кубке Испании против Унионистас Саламанка, которая играет в третьей лиге.