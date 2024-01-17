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Атлетико Мадрид - Реал Мадрид: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Испании

Новости футбола Сегодня, 03:59
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Атлетико Мадрид - Реал Мадрид: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Испании Фото: facebook.com/AtleticodeMadrid / Автор неизвестен

Неделю назад Атлетико и Реал встречались в дерби Мадрида в полуфинале Суперкубка Испании. А уже в ближайший четверг два клуба из столицы Испании определят победителя на пути в четвертьфинал другого внутреннего турнира.

В этом сезоне соперники встретятся уже в третий раз. В Ла Лиге Атлетико победил - 3:1. В Суперкубке Испании сильнее оказался уже Реал, хоть для этого и понадобилось играть овертайм - 5:3. Какой будет третья встреча?

Напомним, что эта стадия Кубка Испании состоит из одного матча: кто победит в этой игре, выходит в следующий раунд турнира.

Атлетико Мадрид - Реал Мадрид когда и где состоится матч

Поединок между Атлетико и Реалом состоится в четверг, 18 января, и начнется в 21:30 по среднеевропейскому времени. Принимать игру будет домашняя арена Атлетико - Метрополитано Стэдиум.

Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава - 21:30
  • Киев - 22:30
  • Ереван - 23:30
  • Астана - 02:30

Атлетико Мадрид - Реал Мадрид где смотреть матч онлайн

Не во всех странах есть компании, которые приобрели права на показ Кубка Испании. Ниже мы подготовили информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.

  • Израиль - Sport 2
  • Латвия - Go3 Sport 1
  • Литва - Go3 Sport 1
  • Польша - TVP Sport
  • Украина – MEGOGO
  • Эстония - Go3 Sport 1
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