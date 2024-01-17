Атлетико Мадрид - Реал Мадрид: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Испании

Неделю назад Атлетико и Реал встречались в дерби Мадрида в полуфинале Суперкубка Испании. А уже в ближайший четверг два клуба из столицы Испании определят победителя на пути в четвертьфинал другого внутреннего турнира.

В этом сезоне соперники встретятся уже в третий раз. В Ла Лиге Атлетико победил - 3:1. В Суперкубке Испании сильнее оказался уже Реал, хоть для этого и понадобилось играть овертайм - 5:3. Какой будет третья встреча?

Напомним, что эта стадия Кубка Испании состоит из одного матча: кто победит в этой игре, выходит в следующий раунд турнира.

Атлетико Мадрид - Реал Мадрид когда и где состоится матч

Поединок между Атлетико и Реалом состоится в четверг, 18 января, и начнется в 21:30 по среднеевропейскому времени. Принимать игру будет домашняя арена Атлетико - Метрополитано Стэдиум.

Время начала матча в разных странах мира.

Варшава - 21:30

Киев - 22:30

Ереван - 23:30

Астана - 02:30

Атлетико Мадрид - Реал Мадрид где смотреть матч онлайн

Не во всех странах есть компании, которые приобрели права на показ Кубка Испании. Ниже мы подготовили информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.