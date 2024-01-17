Атлетико Мадрид - Реал Мадрид: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Испании
Неделю назад Атлетико и Реал встречались в дерби Мадрида в полуфинале Суперкубка Испании. А уже в ближайший четверг два клуба из столицы Испании определят победителя на пути в четвертьфинал другого внутреннего турнира.
В этом сезоне соперники встретятся уже в третий раз. В Ла Лиге Атлетико победил - 3:1. В Суперкубке Испании сильнее оказался уже Реал, хоть для этого и понадобилось играть овертайм - 5:3. Какой будет третья встреча?
Напомним, что эта стадия Кубка Испании состоит из одного матча: кто победит в этой игре, выходит в следующий раунд турнира.
Атлетико Мадрид - Реал Мадрид когда и где состоится матч
Поединок между Атлетико и Реалом состоится в четверг, 18 января, и начнется в 21:30 по среднеевропейскому времени. Принимать игру будет домашняя арена Атлетико - Метрополитано Стэдиум.
Время начала матча в разных странах мира.
- Варшава - 21:30
- Киев - 22:30
- Ереван - 23:30
- Астана - 02:30
Атлетико Мадрид - Реал Мадрид где смотреть матч онлайн
Не во всех странах есть компании, которые приобрели права на показ Кубка Испании. Ниже мы подготовили информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.
- Израиль - Sport 2
- Латвия - Go3 Sport 1
- Литва - Go3 Sport 1
- Польша - TVP Sport
- Украина – MEGOGO
- Эстония - Go3 Sport 1